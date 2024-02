Bevallom, még be is szoktam jelölni, ha valami olyat látok, amit érdemes megvásárolni. Gondolom, más is így lehet vele, hiszen nem véletlenül tesznek meg mindent a multik, hogy az újságjaik eljussanak a vásárlókhoz. Éppen ez a bökkenő.

Ezeket az újságokat ugyanis valaki rendre ellopja, főleg, ha kuponok vannak benne. Isten tudja, hogyan csinálja, hiszen hol kedden, hol csütörtökön dobják be a lapokat, de mire reggel elhagyja az ember a lakását, azoknak már nyoma sincs. Ezúton kérem a lopkodóst, hogy ne tegye. Higgye el, a pár kupontól nem lesz gazdagabb, de elvesz egy kis örömöt másoktól.