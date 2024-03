Chernel István Emlékérmet vehetett át a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) fennállásának 50. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen Kováts László, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának tagja.

Az igazgatóság legutóbbi hírlevelében írják róla, hogy 1984 óta az MME tagja. Széleskörű természet- és madárvédelmi tevékenységét MME tagként és hivatalos természetvédőként is végezte. Az egyesületben elsősorban a madárgyűrűzés terén vállalt meghatározó szerepet itthon és külföldön is. A fenékpusztai és az ócsai madárgyűrűző állomások munkájában évekig részt vett, közben pedig több mongóliai madártani kutató és madárgyűrűző expedíciót is szervezett.

A kilencvenes évek vége óta elsősorban Tolna vármegyében fejti ki széleskörű madár- és természetvédelmi tevékenységét, a helyi védett területek és értékek felmérésétől, a ragadozómadár-védelmen keresztül, az élőhely-rekonstrukciós programokig. Jelentős szerepet vállalt a helyi ismeretterjesztési és környezeti nevelési programokban is.