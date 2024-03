Mohai-Sipos Hajnalkával Szekszárdon, a Kőrösi Csomag Sándor utcában találkozunk. Természetesen vele van Tyson a jagd terrier és Füge az ő társa is. Bár, Hajnalka azzal kezdi, hogy fiatal hím kedvence meglehetősen fáradt az elmúlt héten három napon át tartó verseny miatt, ez egyáltalán nem látszik az állaton: az egész interjú alatt körbe-körbe szaladgál Fügével.

Nemzetközi és hazai sikerek büszke tulajdonosa

Múlt héten pénteken, szombaton és vasárnap is versenyzett Tyson. A kutya nemzetközi szépségversenyen vett részt, amelynek az összesített első helyéről hajszálnyira csúszott csak le egy szombati hiba miatt. A megmérettetés során viszont 3 nemzetközi és 2 hazai aranyérmet sikerült elhoznia. A kutyus fiatal kora ellenére eddig sem tétlenkedett, már ami a versenyeken való szép helyezések megszerzését illeti: Hungária Prima Junior, Klub Győztes Junior, növendék fajtagyőztes és egy növendék CAC, azaz magyar bajnoki címmel is büszkélkedhet – sorolja büszkén Mohai-Sipos Hajnalka, Tyson gazdája.

Nem átlagos kutya Tyson, a jagd terrier

A jagd terrrierek – kis méretük és súlyuk ellenére – alapvetően vadászkutyák, főként hajtásoknál használják őket. Éppen emiatt rengeteg energia van bennük és meglehetősen kemények is, már ami a személyiségüket illeti. Mondhatni akaratos fajta ez. Tyson viszont még a legtöbb fajtársán is túltesz e tekintetben. Ez okozta egyébként, hogy most csak az összesített második helyet sikerült megszereznie, szombaton ugyanis kiszaladt a pályáról.