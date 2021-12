Takácsné Kovács Anikó bátaszéki gazdálkodó évek óta foglalkozik ökogazdálkodással, még egy közösséget – a Bátaszéki Permakultúra Klub a nevük – is létrehoztak, melynek tagjai rendszeresen találkoznak, támogatják egymást. Takácsné Kovács Anikó elmondta, a lakosság részéről nőtt a kereslet a biotermékek iránt, a vírusok, betegségek ezt felgyorsították. A szemléletváltozás, a tudatformálás lenne a legfontosabb feladat, tette hozzá. Sajnos a hazai üzletekben csak kevés helyen lehet venni biozöldségeket, -gyümölcsöt. Egy-egy multi bevásárlóüzletben időnként van biobanán, -citrom. Takácsné Kovács Anikó elmondta, a környezetében sokan foglalkoznak biogazdálkodással, az itt megtermelt áru olcsóbb, mint a patikában megvett vitaminok, és egészségesebb is. És a termelésük közben még egy jót mozoghat is az ember, megspórolhatja ezzel a konditerembe járást.