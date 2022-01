Tam-Bau Kft., Tamási: – Árbevételében, nyereségtartalmában és lekötöttségében egyaránt jól zárult a tavalyi év – vont mérleget Kólya József ügyvezető igazgató. – A humán­erőforrás tekintetében tartjuk a kilencven-száz közötti állandó dolgozói létszámot. A technikai oldalt tekintve komoly beruházásokat hajtottunk végre, például új földmunkagépekkel, tehergépkocsikkal is gyarapodtunk, betonacélüzemünkben új technológiai rendszert honosítottunk meg. A pandémia, amennyiben a dolgozói megbetegedésekről beszélünk, bennünket is érintett, szerencsére csekély százalékban, így minden feladatunknak eleget tudtunk tenni. Az első és második hullám visszaszorulása utáni gazdasági pezsgésből, fellendülésből vállalatunk is profitált.



Az idei gazdasági esztendőben, ha lehet, a tavalyihoz képest még nagyobb beruházásokat tervezünk. Úgy a technológiai, mint eszközparki oldalról részben minőség fejlesztést, részben bővítést szeretnénk megvalósítani. Eddig minden alkalommal meghaladtuk az előző esztendőben nyújtott teljesítményt, tehát a 2022-es év is hasonló eredményre kötelez bennünket.