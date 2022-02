A drónnal való kijuttatás gyors és költséghatékony. A termőföldön nincs taposási kár, a felázott talaj fölött is lehet dolgozni és lényegesen kevesebb víz, valamint kijuttatandó anyag fogy. A gazdák akár ötven százalékot is meg tudnak takarítani. Marcell fő területe a tápanyag-kijuttatás. Az alapanyagot azonban nem ő szerzi be, azt minden esetben a gazda és a növényorvos egyezteti.