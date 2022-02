A szakmai kiállításon több mint 110 cég jelent meg, köztük másodízben a rendezvény történetében a Paks II. Zrt. A két új atomerőművi blokk építéséért és majdani üzemeltetéséért felelős társaság küllemében is vonzó, informatív standjánál megfordulók zöme a projekt státuszáról, illetve az álláslehetőségekről érdeklődött. A Paks II. Zrt. a beruházás során több száz felsőfokú végzettségű műszaki szakember felvételét tervezi. A szakember-utánpótlást biztosító képzésben több hazai egyetem mellett a Pécsi Tudományegyetem is szerepet vállal, az intézmény az egyik bázisa a Paks II. Zrt. támogatásával megvalósuló színvonalas oktatási programnak, a Paks II. Akadémiának. A Paks II. Zrt. egyetemi hallgatóknak, pályakezdőknek és szakmai tapasztalatokkal rendelkezőknek is kínál álláslehetőségeket. A nyitott pozíciókról további információhoz lehet jutni a cég karrierportálján.