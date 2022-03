Ukrajna „gabona-nagyhatalom”, nem véletlen, hogy a kontinens éléskamrájának is nevezik, Oroszország pedig az energiaellátásban érdekelt. Ha az ukrán export leállna, akkor az elsősorban a közel-keleti országokat érintené érzékenyen, mivel ők búzakészleteiket a két ország termőterületéről szerzik be. De kérdéses még az is, hogy az élelmiszer-ellátás, a műtrágya, az energia és a sertéstartók helyzete hogyan fog alakulni az elkövetkezendő időben, nyilatkozták szakértők.