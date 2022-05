Eperből tehát volt választék bőven, a legtöbb árus a félkilós csomagolást tartotta előnyösnek, de úgy tűnt ezt is drágának tartották a vásárlók. A fél kiló ára 1200–1400 forint volt. Az a termelő járt jól, akinél harminc-negyven dekát is lehetett venni, mert jobbára kimérve kínálták a szamócát. A szabadföldi változatára még pár hetet várni kell.

A paradicsom több helyen olcsóbb volt, mint az üzletekben. Lehetett venni 1100 forintért is egy kilót belőle, hasonló árban volt a paprika is, fajtától függetlenül. A csemegehagyma is jó vételnek tűnt, egy nagyobb csokorral 250 forintért adtak. Az új töknek is csökkent az ára, 650 forintot kértek kilójáért.

A palánták körül is nagy volt a forgalom. Az idő egyre melegebb, az éjszakák sem hidegek már, így szabadföldbe is ki lehet ültetni a paradicsom, a padlizsán, a cukkini, a tök és a paprika palántáit. Ezek darabját 400 és 500 forint között kínálták szerdán a szekszárdi piacon.