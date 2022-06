A változékony időjárásban a szőlő jól fejlődött az elmúlt héten. A hajnali hőmérsékletek most már 17 fok körül vannak, és napközben 26–30 fok mérhető. Májusban eddig két hőségnap is volt, amikor a levegő hőmérséklete 30 fok fölé melegedett. Ez most kedvező a szőlő számára, így az elmúlt napokban a fejlődés gyorsan haladt előre, tájékoztatta lapunkat dr. Gabi Géza, szekszárdi növényvédő szakmérnök. A múlt hét közepén megjelentek az első virágok is, elsősorban a kékfrankos és a kadarka szőlőkben. Jelenleg ötvenszázalékos virágzásban van a szőlő. A melegedő időjárásban várhatóan nem lesz elhúzódó ez a folyamat.

A lisztharmat levéltünetei megjelentek a borvidék ültetvényeiben. Bár alapvetően az időjárás a lisztharmat terjedésének kedvez, a peronoszpóra számára is jó „előkészületi időszaknak” számíthat a múlt héten tapasztalt esősebb, zivataros idő.

További csapadék esetén gyorsan és erősen felléphet a betegség, már a virágzás alatt, ami igen veszélyes a kötődő kis bogyókezdeményekre. Helyenként az erős hajtásnövekedés miatt sűrű lombozat alakult ki a virágzásra. Ezeken a helyeken fokozottan figyelni kell a zöldmunkák időbeni elvégzésére, mert a befülledő árnyékos részeken a kötés gyenge lesz, a gombabetegségek pedig erősek.

A virágzás alatt, a betegségek számára jelenleg nagyon kedvező időjárás miatt, állandó jelleggel – 7-10 naponta – folytatni kell a blokkszerű kezeléseket.

A készítmények közül a legerősebb hatásúakat válasszuk: ez lehet valamelyik strobilurin, ezen kívül felszívódó szerek kombinációjával is permetezhetünk. A lényeg, hogy erős védelemmel lássuk el a szőlőt, hogy a gombabetegségek támadása visszatartható legyen, tanácsolta a szakember. Várhatóan a lisztharmat hirtelen és erősen fog berobbanni a virágzás alatt vagy közvetlenül utána.

A tarka szőlőmoly rajzása gyenge, de még tart. Emellett a nyerges szőlőmoly is rajzik. Vizsgáljuk át a fürtöket, és ahol szövedéket vagy lárvára utaló rágást észlelünk, ott haladéktalanul permetezzünk. Ennek hiányában a fürtkezdeményeket a kis lárvák a virágzás alatt jelentősen károsíthatják.

Május harmadik dekádjában sajnos egy vihar jeget is hozott. Főleg Bátaszék, Báta térsége volt érintett a szőlőültetvények esetében. A jégverést kapott részeken a réz és a folpet hatóanyagok használata javasolt. Ezek beszárítják és fertőtlenítik a sérült részeket, meggátolják a gombás és baktériumos betegségek fellépését vagy terjedését. A mostani időszakban hektáronként 300 liter víz körüli lémennyiséggel lehet jó fedettséget elérni.



