A külgazdasági és külügyminiszter kitért arra is, hogy az ENSZ Közgyűlésének New Yorkban tartott ülésén találkozott Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel, akivel Magyarország energiaellátásának biztosításáról és a paksi atomerőmű bővítéséről is egyeztettek.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Szergej Lavrovval (jobb oldalon, középen) egyeztetett New York-ban (Fotó: B. M.)

Szijjártó Péter a paksi atomerőmű bővítéséről azt mondta, még mindig reális, hogy jövő ősszel megkezdődik az építkezés, és 2030-ra elkészül az újabb reaktorblokk. Az ország energiaellátásáról szólva Szijjártó Péter kifejtette, a Gazprom továbbra is szállít földgázt Magyarországra, a korábban megkötött szerződéses mennyiségen felül minden nap 5,8 millió köbméter pluszgáz szállítását teljesíti. Ezzel Magyarországon eddig az éves fogyasztás 41 százalékának megfelelő mennyiségű földgázt tudtak betárolni, szemben azzal, hogy Európában az éves fogyasztás 23 százalékát tudják fedezni a jelenleg felhalmozott és tartalékolt földgázkészletek.