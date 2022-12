Több helyen árusítottak fenyőből készített gyertyás asztali és ajtódíszeket a szerdai szekszárdi piacon. Kinézetre a legtöbb igazán profi módon készült, bármelyik lakberendezési bolt is megirigyelhetné. Igaz, az áraik is ehhez igazodtak, a pár ezer forinttól a tízezerig terjedt a kínálat.

A piac másik slágere a méz volt, legalább nyolc környékbeli méhész árulta a termékeit. Sokan vásároltak is belőle, jellemzően 1800 és 2800 forint közötti áron, fajtától függően. A méz egyébként ajándéknak is kiváló.

Érdemes egyébként a piacon vásárolni más terméket is, például a tévé paprika kilója itt 450 forint volt, míg az üzletekben – akciós áron – 1200 -1300 forint. A dióbél ára is szelídült, 3600 forintért is lehetett vásárolni, míg pár hete 5000, és volt ahol 6000 forintot kértek érte. A mák kilójáért 2200 – 2500 forintot kértek.