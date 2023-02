„A 2022 utolsó 3-4 hónapját jellemző kisebb visszaesést követően ismét erősödik a használtautópiac forgalma, ami fontos jele lehet annak, hogy a vásárlók körében lassan múlóban van a rezsiköltségek és az infláció által keltett bizonytalanság – magyarázza Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója.

– A pozitívabb hangulat a következő hónapokban is folytatódhat, amit tovább erősíthet az újautó-piac fokozatos normalizálódása is. A vásárlók itt már újra nagyobb készletekkel és rövidebb várólistákkal találkozhatnak, miközben a cégek is elkezdik bepótolni tavaly elmaradt flottacseréiket. Mindez a lecserélt autók révén élénkítheti a használtautó-piacot is.”

Az év egészét tekintve a szakértő arra számít, hogy 2023-ban a belföldi használt személygépkocsik piacának forgalma kevéssel a tavaly beállított 829 ezres csúcs felett alakul majd.

A hazai használtautó-piac két legnépszerűbb modellje továbbra is az Opel Astra és a Suzuki Swift: csaknem minden tizedik adás-vétel tárgya egyike e két modellnek. A TOP10-ben az alsóközépkategória legnépszerűbb modelljei az Opel Astrát követően a Ford Focus és a Volkswagen Golf. A kisautók listáján a Suzuki Swiftet az Opel Corsa és a Volkswagen Polo követi. A leggyakoribb tíz modell között a felsőközépkategória a Volkswagen Passattal, a BMW 3-as szériával, és a Skoda Octaviával képviselteti magát, a nagy autók kategóriájából egyedül a BMW 5-ös szériája került ebbe a körbe.