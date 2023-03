A tárcavezető az európai uniós energiaügyi tanács szünetében tartott sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy igenis él negatív diszkrimináció az atomenergiával szemben, amit jól mutat, hogy a paksi bővítést itt Európában "folyamatosan gáncsolják", és "próbálják szankciók alá venni a nukleáris beruházásokat, amelyeket mi rendszeresen kivédünk". Aláhúzta, hogy a német kormány továbbra is blokkolja a Siemens Energy részvételét, és egyelőre nem engedélyezték, hogy a vállalat a megkötött szerződés alapján leszállítsa a megrendelt berendezéseket.

"Folyamatosan adagolják az álhíreket a nemzetközi liberális sajtóban. Legutóbb azt olvashattuk, hogy a magyar kormány elállna a Roszatommal való együttműködéstől, ami színtiszta hazugság" - tudatta.

"Mi elkötelezettek vagyunk a Roszatommal kilenc évvel ezelőtt megkötött szerződés végrehajtása mellett. Elkötelezettek vagyunk a Paks II. megépítése mellett a Roszatommal (.) Semmi okunk nincsen arra, hogy elálljunk ettől az együttműködéstől" - tette hozzá.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy amikor a Framatome szerepének növeléséről van szó, az arra vonatkozik, hogy a Siemens Energy részvételének politikai okokból fakadó berlini blokkolása miatt hazánk nagyobb mértékben kíván támaszkodni a francia vállalatra az irányítástechnikai rendszer leszállításában.

"Ezt szeretném világossá tenni, hogy a Roszatommal való együttműködésünk kapcsán a tapasztalatok pozitívak, a Roszatommal akarjuk és fogjuk is megépíteni az új paksi blokkokat" - szögezte le. Majd arról is beszámolt, hogy az Európai Unión belül francia vezetéssel, tizenkét ország részvételével nukleáris koalíció alakult, amely kedd reggel összeült. Rámutatott, hogy hét ország tervez vagy már épít is jelenleg új atomerőműveket, a következő években így "nagy nukleáris újjászületés" várható Európában az észszerűtlen és extrém áringadozások kivédése érdekében. A miniszter aláhúzta: a felek megállapodtak, hogy szorosan együtt fognak működni az atomenergiával szembeni mesterséges, ideológiaalapú negatív diszkrimináció ellen, amelyet az is példáz, hogy minden egyes, nukleáris energiához kapcsolódó engedélyezési eljárás "rétestészta hosszúságúra nyúlik".

"Ezért azt szorgalmazzuk, hogy a hitelezési feltételek változzanak meg úgy, hogy azok a nukleáris beruházásokra is sportszerű, fair módon igénybe vehetőek legyenek" - tájékoztatott. "Szorgalmazzuk, hogy a jogi és engedélyezési eljárások kerüljenek felülvizsgálatra, alapozva arra a most már több évtizedes tapasztalatra, amelyet Európa gyűjtött a nukleáris energia felhasználása során" - közölte. "És annak érdekében, hogy legyen elég szakember és legyen elég kapacitás, közös képzési programok kidolgozását javasoltuk" - tette hozzá.