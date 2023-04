Végre megkezdhették vármegyénkben is a vetést a gazdák, a legtöbben a napraforgóval indították a tavaszi munkát, de van, ahol már a kukoricából is vetettek. Jókor jött az elmúlt napokban esett csapadék, a talaj hőmérséklete is végre ideális. A kisebb területtel rendelkező gazdálkodók azonban még várnak a munkákkal. Fejtörést okoz most az is, hogy érdemes-e előszerződést kötni a leendő terményre.

Zsók Csaba gazdálkodó (jobbról) és Véhman Bence a napraforgó vetését készíti elő a Sárközben. A talaj hőmérséklete és a nedvességtartalma most megfelelő (Fotó: Makovics Kornél)

Krieser János, a Paks környéki Pusztabír Kft. vezetője, egyben a megyei gabonaválasztmány tagja is, elmondta, a héten megkezdik a napraforgó vetését. Új vetőgépet vásároltak, most üzemelik be. A tavaszi vetésterületükön annyiban változtattak, hogy több napraforgót vetnek az idén, a kukorica kárára. Ez azt jelenti, hogy eddig 360 hektáron neveltek kukoricát, idén 180 hektárra csökkentették. Az elmúlt két évben annyira aszályos volt az időjárás, hogy a kukoricán csak veszteségük volt.

A gazdák helyzetét nehezíti az is, hogy a legtöbb tárolóban még ott van a tavalyi kukorica is. Ennek oka, hogy szinte a felére esett vissza a felvásárlási ára, pár hónap leforgása alatt, így aki nem tudta eladni addig amíg az exportot engedélyezték, annak a nyakán maradt a termény, vagy a tonnánkénti 150 ezer forint helyett, most eladhatja 80 ezer forintért, mondta Krieser János.

A bonyhádi Pannónia Mezőgazdasági Zrt. növénytermesztési ágazatvezetője, Papp Péter elmondta, kedden kezdték el a vetést napraforgóval, illetve silókukoricával. Ő úgy látja, optimálisak a feltételek, hiszen a talaj hőmérséklete elérte a 7-8 fokot, és egyelőre a talaj nedvességtartalma is jó, sőt, e hét második felére újabb esőt ígérnek a meteorológusok. Náluk nem szempont, hogy el tudják-e adni majd a kukoricát, mert állataik vannak és azoknak a takarmányozásához szükséges mennyiséget termelnek. Ugyanakkor a környékbeli gazdáktól hallják – a többségüknek bérmunkát is vállalnak – hogy nagy a gond az értékesítéssel, és emiatt bajban vannak a gazdák, hiszen a műtrágyára, növényvédő szerekre, kellene a pénz.

Dr. Gabi Géza szekszárdi növényvédelmi szakmérnök is úgy látja, legalább két hetes csúszásban van idén a tavaszi vetés. A határt járva még csak néhányan vetnek, sokan a vetés előkészítést végzik, pedig így április 10-e után már szinte a vége felé tart a tavaszi vetés.

Idén a tavalyinál jobb a helyzet, ami a csapadékot illeti. Idén januárban 80, tavaly 5, februárban 20, tavaly 10, márciusban pedig 30, tavaly 26 milliméternyi eső hullott. Viszont magasabbak voltak a téli hónapokban az átlaghőmérsékletek és sok volt az erős szél, ami a talaj párologtatását segítette elő. Mindent összevetve, még legalább 100 milliméternyi eső hiányzik a termőföldekből, tette hozzá a szakember.