Import és export

A fóliasátorban nevelt dinnyepalántákat sokszor már április végén kiültetik. Akkor még úgynevezett fóliaalagutat is tesznek az érzékeny növények fölé, később, ahogy enyhül az idő, már elegendő védelemnek számít a talajtakaró fólia­csík is. A mihamarabbi virágzás, beérés és piacra kerülés a cél. A hazai dinnyetermelőknek nemcsak az időjárással kell megküzdeniük, hanem az olasz és görög dinnye forgalmazóival is. A magyar export zöme olyan országokba irányul, ahol a földrajzi adottságok miatt nem érik be a dinnye: Németországba, Csehországba, Lengyelországba.