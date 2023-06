A közepes, gyenge repce,- majd akácszezon után nagyon várják a méhészek vármegyénkben is a hárs szezont. Rudolf József szekszárdi méhész elmondta, a hét elején már kisebb hordást tapasztaltak a méhészek a kislevelű hársfákról.

Az igazi szezon azonban majd egy hét múlva kezdődik, amikor az erdei, nagylevelű hárs nyílik. Az időjárásra most nem lehet panasz, nedvesség is van, pára is, már csak a meleg kell, mert ezt szereti a hárs.

Rudolf József elmondta, sajnos akácmézet idén nem tudtak pörgetni, amennyit a méhek összehordtak azt bent hagyták a kaptárakban. Nagyon bíztak a jó szezonban, de még gyengére sem sikerült, a sok eső, köd elvitte a virágokat a fákról.

Ők szerencsések abból a szempontból, hogy a tavalyi akácmézet nem adták el, mert - az ukrán méz miatt - olyan alacsony árat kínáltak érte, hogy inkább megtartották.

A hárs miatt nem kell vándorolniuk a méhcsaládokkal, mert olyan környezetben vannak a kaptárak, hogy hársból is van a közelükben. Három hét múlva a napraforgó is virágzik majd, szerencsére ebből is van a környékén. Hogyan sikerül majd a szezon, erről a gyűjtés végén tud csak beszámolni.

Koller Zoltán tolnai termelő, az OMME (Országos Magyar Méhész Egyesület) Gemenci Szervezetének megyei elnöke elmondta, ők a Zselicbe szoktak vándorolni évről évre. Idén nem tudja, hogy ez hogyan sikerül, ugyanis annyi eső esett azon a környéken, hogy az erdei utak nagyon feláztak, nem biztos, hogy közlekedni lehet rajtuk.

Egyébként egy magánterületen szoktak sátrat verni, a tulajdonossal egyeztetve, az állami erdőkben ugyanis még kaptárpénzt is kérnek. Koller Zoltán megjegyezte, aggódik amiatt, hogy idén nincs olyan illata a hársnak, mint szokott. Reméli, ez nem azt jelenti, hogy kevés a nektár a hársfavirágban.

Náluk is gyengére sikerült az akác, összesen 100 kilót sikerült összegyűjteni, ami még egy hordónyit sem jelent. Egy hordóba ugyanis 170-180 kiló méz fér, egy jobb évben pedig 12 hordónyi akácméz is összegyűlik.

Szabó József szekszárdi méhész is azt mondta, gyalázatosan sikerült az akác. A méh családok viszont jó állapotban vannak, így nagy reményekkel készülnek a hársra. A méhészeket az idén annyi bosszúság érte, jó lenne, ha legalább a hárs és a napraforgó mézelése jól sikerülne.

A kristályosodás nem baj

Télen több mézet fogyasztunk, mint az év többi részében. A méz értékesítése egész évben ezért nagy kihívást jelent, főleg az idén amikor elárasztotta a hazai piacot is a kétes minőségű, de olcsó ukrán, kínai méz. Sokan nem tudják, hogy a méz kristályosodása nem jelenti a termék rosszabb minőségét.

Sokszor azzal vádolják a méhészeket, hogy cukrot kevertek a termékbe. Ez teljesen téves gondolat. A méz kristályosodásának mértékét a szőlőcukor (glükóz) és gyümölcscukor (fruktóz) aránya, valamint a víztartalma határozza meg. Minél nagyobb a szőlőcukor aránya annál gyorsabb a kristályosodás, ilyen például a repce- vagy napraforgóméz.