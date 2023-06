Cukorborsóból, sárgahüvelyű zöldbabból nagyobb volt a kínálat, és az áraik is mérséklődtek. A cukorborsó kilóját 1400 -1500 forintért, a sárgahüvelyű zöldbabot 2000 forintért kínálták.

Az idei kelkáposzta, karfiol kilóját 670 forintért, a lecsónak való paprikát 980 - 1500 forintért, a kovászolni való uborkát pedig 570 - 690 forint közötti áron kínálták, a kaprot hozzá - két-három szálat - 200 és 250 forintért.

Meggyből és cseresznyéből több volt, mint egy héttel ezelőtt. Érdemes végig járni a piacot, megnézni a kínálatot, mert az ár is változatosabb. Kilóját volt ahol 1600 forintért, volt ahol 2000-ért kínálták.

Az idei év nem kedvezett sem a meggynek, sem a cseresznyének, kevés van belőle, így érthető a magasabb ár.

Az eper már eltűnt a piacról, viszont újdonság volt a hazai, korai sárgabarack. A szép nagy szemű változatát 2500, a kisebb szeműnek a kilóját 1800 forintért kínálták. Jellemzően pár szemet vettek belőle.

Virágpalántákból viszont még bőven volt kínálat, leginkább a szőlővirágot, vagy más néven begóniát vitték, darabjáért 100 forintot kértek.

Mézből is árultak a termelők, sőt akácmézet is láttunk, ebből is érdemes bespájzolni, mert idén nem nagyon lehet majd hozzájutni az igazi termelői, jó minőségű akácmézhez.