A legfontosabb változás a termőföld védelméről szóló új rendelkezés, amely az átlagosnál jobb minőségű termőföld fokozott védelme érdekében tartalmaz előirányzatokat.

Az eddigi 60 napról 30 napra csökken a hirdetményi közlés, a kifüggesztés időtartama az adásvételnél. A helyben lakó szomszéd előrébb került az elővásárlási sorrendben. Az új rangsor így alakul: első a Magyar Állam, majd a tulajdonostárs (közös tulajdon esetén), a földhasználó, a helyben lakó szomszéd, a kiemelt tevékenységet végző földműves, a többi helyben lakó, a 20 kilométeren belüli földműves. Erdő vagy szőlő esetében természetesen ettől eltérő a rangsor, és ott nem történt változás.

Tíz hektárig kifüggesztés nélkül vásárolhatnak majd földet a pályájukat kezdő gazdálkodók és ezzel a lehetőséggel az élhet, akinek sem most, sem a korábbiakban sem volt 10 hektárnál több termőföld a tulajdonában, ideszámolva a most megszerzendő föld területét is, egyúttal már legalább 3 éve maximum 20 kilométeren belüli lakóhellyel vagy üzemközponttal rendelkezik.

Például, ha egy személy valaha már rendelkezett összesen 5 hektár földdel, hiába nincs már azóta a tulajdonában, ezt a méretet is figyelembe kell venni. Ebben az esetben 5 hektár vásárolható kifüggesztés nélkül.

Kormányhivatali jóváhagyásra és kamarai vizsgálatra viszont továbbra is szükség van.

A változások között érdemes még megemlíteni, hogy a hegyközségekről szóló törvény módosítása bevezeti a nyilvántartott adatszolgáltató fogalmát. A szőlészetről és borászatról szóló törvény módosítása pedig a szőlőültetvények művelési kötelezettségének elmulasztása esetére szankció alkalmazását rendeli el.

A halgazdálkodási törvényt érintő változások olyan fejlesztésnek is lehetőséget biztosítanak, mint a horgászathoz szükséges okmányok elektronikus kiadása.