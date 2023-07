A gombabetegségek támadása nem enyhült a vármegye két borvidékén. A lisztharmat és a peronoszpóra is teljes intenzitással támadja a lombozatot és a fürtöket is. Sok a sérült bogyó, kevés jég is volt az elmúlt héten, tájékoztatta lapunkat dr. Gabi Géza agrárszakmérnök.

Az idei év sokba került a szőlőtermelőknek, drága készítményekkel védték a termést. A kép illusztráció.

A csemegeszőlők (cardinal) már zsendülnek, a bogyók itt-ott már színesednek. A kevésbé sikeresen védett szőlőkben lehangoló a látvány. A fürtök egy része elhalt a régi peronoszpóra fertőzések miatt, a bogyók egy része most fonnyad az új peronoszpóra fertőzésektől. A maradék bogyó pedig lisztharmatos. Szüretre ez a kép nem sokat javul. Persze a jól védett ültetvényekben jobb a helyzet, de mint mindenhol, ott is találni károsodott fürtöket.

A lisztharmat esetében a felszívódó szerek használatának egyre kevesebb a haszna, azonban a kontakt szerek most előtérbe kerülhetnek. A jelenlegi állapotban a már meglévő fertőzéseket kell beszárítani a bogyók felszínén, hogy azok kiterjedése ne növekedjen. Így a fertőzött bogyók is képesek lehetnek normális nagyságúra fejlődni a zsendülést követően.

A peronoszpóra a meleg időben „kiégett” a lombozaton és a fürtökön. Ez utóbbiakból lassan kihullanak majd a megszáradt bogyómaradványok. Az új peronoszpóra fertőzéseket jelzik az egyesével fonnyadásnak indult, elszínesedő bogyók. A lombozaton is megjelentek új fertőzések. A kékfrankos szőlő szüretéig még két hónap van hátra, ezért még a peronoszpóra komoly termésveszteséget okozhat új fertőzésekkel, nem beszélve a késői fajtákról (merlot, cabernet franc), ahol még jelentősebb lehet a kár. A peronoszpóra ellen használjunk felszívódó szereket. Egyedül a korai érésű Irsai Olivér esetében javasolt már csak a réz használata.

Mind a gombaölő, mind a rovarölő szerek kijuttatásánál ügyeljünk a jó fedettség elérésére. A mostani időszakban hektáronként 400 liter vízmennyiséggel történő permetezés a legeredményesebb.

A túlterhelt tőkéken ebben az időszakban megjelenhetnek a tőkeelhalás tünetei. A terhelés csökkentésével, lombtrágyák folyamatos használatával megelőzhető a betegség fellépése. A tőke szakszerű, az első tünetek megjelenésekor elvégzett visszavágásával újra nevelhetjük a növényt, tanácsolta dr. Gabi Géza.

A gyomirtásra is figyelni kell

A szőlőben a gyomnövényekre is fordítsunk kellő figyelmet. Ha az ültetvény mostanra kigyomosodott, a nyári kezelést glifozát tartalmú készítménnyel végezzük el. Több veszélyes gyom is újra „nekilendül” ebben az időszakban, ezért ezek irtására akkor kerüljön sor, amikor még 20-30 centinél nem nagyobbak. Később csak sok vesződséggel a többszöri kaszálás és az ezt követő újra hajtáskor elvégzett gyomirtás ad eredményt. A törzstisztításra fokozottan figyeljünk a glifozát tartalmú készítmények használatánál. A törzsön hagyott hajtásokon keresztül felszívódhatnak az ilyen hatóanyagú készítmények és a későbbiekben kárt okozhatnak a szőlőtőkéknek.

Az amerikai szőlőkabóca lárváinak károsítása folyamatos. Többségében jelenleg L5-ös lárvafokozatokkal lehet találkozni, de megjelentek az első imágók is.