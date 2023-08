A módosításra két okból volt szükség: egyrészt azért, mert Oroszország és Magyarország között a pénzmozgást jelentősen megnehezítették a nyugati pénzügyi szankciók, másrészt pedig azért, mert a paksi beruházás jelentős csúszásban van – tájékoztatott a Mandiner.

A módosítás rendelkezik arról, hogy Magyarország a jegyzőkönyv ratifikációjától számított harminc napon belül megfizeti Oroszország részére a 2022. március 1-je és a jegyzőkönyv jogerőssé válása között felhalmozódott kamatot, valamint a hitelösszeg fel nem használt részének rendelkezésre tartási költségét, összesen mintegy háromszázötvenmillió forintot. A jegyzőkönyv kiköti azt is, hogy amennyiben az összeg időben beérkezik, késedelmi kamat felszámítására nem kerül majd sor.

A jegyzőkönyvben rögzítésre került emellett, hogy a szankciók miatt megváltozik a fizetés rendje is: bár a hitelösszeg továbbra is euróban lesz denominálva és úgy is fizetendő, szükség lesz arra, hogy a magyar fél a fizetéshez eurószámlát hozzon létre egy orosz banknál.

Ezzel az eljárással minden bizonnyal rendeződik a beruházás késedelme miatt egyelőre fel nem használt hitelösszeg körüli vita a magyar és az orosz fél között - írta a lap.

A Mandiner cikke felidézi, a paksi atomerőmű építéséhez Oroszország tízmilliárd eurós (vagyis nagyjából 3900 milliárd forintos – a szerk.) keretösszegű hitelt nyújt Magyarországnak. Ez az összeg a beruházás tervezett költségeinek 80 százalékát fedezi.