Szeptember a tanévkezdés, egyúttal a gyümölcsök betakarításának időszaka. Az én időmben – több évtizeddel ezelőtt – szeptemberben a tanév az iskolai gyümölcsszedéssel kezdődött. Az állami gazdaságok, termelőszövetkezetek a betakarításhoz segítségül hívták a diákokat is. Én általános iskolásként szőlőszüretre, gimnazistaként pedig őszibarack szedésre mentem az osztályommal együtt a Balaton-felvidékre, illetve Vaskútra. Hatalmas élmény volt. Nem csak azért, mert két hétig – addig voltunk távol az iskolától – nem kellett tanulni, de sok közös élménnyel is gazdagodtunk. Például indulás után fél órával – Vaskútra vonattal utaztunk barackot szedni – meghúzta valamelyik gyerek a vészféket. Ott lapítottunk, amikor a kalauz végig járta a fülkéket.

Régen volt, már csak emlék.

Most is jól jönnének az ügyes kezek, de kiment a divatból az őszi diákmunka. Ma már egy-egy osztály vagy óvodás csoport csak kirándulásként látogat el valamelyik borászat ültetvényére vagy valamelyik termelő gyümölcsösébe ahol pár órára megtapasztalják, milyen is a gyakorlatban a szüret.

Bakó Zsóka és családja Györe határában közel húsz hektár gyümölcsösben gazdálkodik, mint mondta, nyáron több diákot is foglalkoztattak barackszedés idején. Minden évben meghirdetik, aki szeretne, dolgozhat náluk. Taj-számot, adószámot kérnek, bejelentik a fiatalokat. Nagyon elégedettek a munkájukkal, szívesen látják őket minden évben, mondta a gazdálkodó.

Egyre több fiatalt hódít meg az agrárium. A digitalizáció nyújtotta előnyök mellett (drónok, számítógépek, műholdak használata) a kétkezi munkát sem veti meg az új generáció.

A kezdeményezést – hogy minél több diák dolgozzon szezonban a mezőgazdaságban – a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is támogatja, így a diákok saját bőrükön is megtapasztalhatják, hogy a kétkezi munkának teremtő ereje van, az agrárium pedig csodákat tartogat számukra.

Az agrárkamara támogatja a diákmunkát

A diákmunka a legtöbbek számára a nyári szünidő alatti tevékenységet jelenti, holott a mezőgazdaságban még ősszel is számos olyan feladat van, amelyre a fiatalok is jelentkezhetnek. Remek példa erre a gyümölcsök betakarítása, amely nem igényel túl nagy erőfeszítést, az elvégzett munkával azonban a termelő és a gyerekek is jól járnak. A diákok betekintést kaphatnak a munka világába, találkozhatnak a munkaadói elvárásokkal, de megélik annak a nagyszerűségét is, hogy az otthonról kapott zsebpénzt saját keresetükkel egészíthetik ki.

A felnövekvő generációnak sajnos ma már nincs élő kapcsolata a mezőgazdasággal, a természettel. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ezért igyekszik minél szélesebb körben megismertetni a gyermekekkel, diákokkal az agrárium szépségeit. Az elmúlt években számtalan üzemlátogatást szerveztek, ahol a fiatalok a legmodernebb eszközöket is kipróbálhatták.