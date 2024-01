Az elmúlt hetekben egyre több felől lehetett hallani arról, hogy bezárja hamarosan a szekszárdi üzemét a Prettl-Hungária Kft. Többen úgy tudták, hogy már 2024 januárjában. Azt is sokan beszélték, hogy Európán kívüli telephelyre, konkrétan az észak-afrikai Marokkóba költöztetik azt a tevékenységet, amelyet eddig Tolna vármegye székhelyén folytattak. Úgy hallottuk, hogy az autóipari beszállító cég dolgozói közül többen jogi segítséget is kértek, mert a Prettl új munkaszerződést szeretne aláíratni velük: az eddigi határozatlan idejű helyett határozott időre szólót. Ennek abban lehet jelentősége, hogy ha utóbbi lejár, akkor megszűnik a munkaviszony, s ha nem újítják meg, akkor nem járhat a végkielégítés, ami egy határozatlan idejű szerződés munkáltatói felbontása esetén azonban igen.

A személyzeti osztályig jutottunk

Természetesen megkerestük a szekszárdi céget, hogy a hallottak közül mi az, ami igaz. A személyzeti osztályról kaptunk hivatalos információt, egy ott dolgozó alkalmazott annyit mondott, a hír részben igaz. Hozzátette, az üzem nem most zár be, de valóban tervben van a változtatás, a folyamat azonban akár másfél évig is eltarthat. Egyelőre az üzem működik, folyik a munka. Ha lesz és aktuális lesz a létszámleépítés, akkor szándékaik szerint felveszik majd a kapcsolatot a környékbeli hasonló profilú üzemekkel, illetve a munkaügyi központtal, mondta a személyzeti osztály munkatársa.

Szekszárdon munkaerőhiány van

Máté Péter, a szekszárdi közgyűlés Fidesz-KDNP frakciójának vezetője és a pénzügyi bizottság vezetője megerősítette, ő is hallott arról, hogy bezár a Prettl szekszárdi üzeme. Azt mondta, ő nem tart attól, hogy az ott dolgozó több mint kétszáz ember munka nélkül maradna. Ugyanis Szekszárdon munkaerőhiány van. Hozzátette, tavasszal az egyik nagy kereskedelmi lánc új raktárat épít Szekszárdon, ahol szükség lesz új munkaerőre. Nyílik majd egy új gyorsétterem is, ahová szintén kellenek a dolgozók. Tudomása szerint másutt nincsenek veszélyben a meglévő munkahelyek, nem terveznek nagyobb, csoportos leépítéseket. Máté Péter optimistán látja a szekszárdi cégek és az itt élő munkavállalók jövőjét. Úgy gondolja, a jelenleginél inkább több munkáskézre lesz szükség a közeljövőben.

A cég honlapján nincs jele változásnak

A cég honlapján nincs jele a Prettl- Hungária Kft.-nél tervezett változtatásnak. Mint írják: „Vállalatunk 2008 novemberében jött létre azzal a céllal, hogy kiváló minőségű elektronikai berendezéseket gyártson az orvostechnika, a telekommunikáció, az autóipar és más ágazatok számára. Kis- és középszériában gyártott termékeink meghatározó összetevője a dolgozóink által hozzáadott érték.”

A csoportos leépítés előnyösebb

Megkerestük kérdéseinkkel a Tolna Vármegyei Kormányhivatal sajtóosztályát, mi a teendője a munkáltatónak csoportos leépítésnél.

„Egy esetleges, a foglalkoztatottak nagy csoportját érintő létszámleépítésnek szigorú törvényi szabályai vannak, amit a munkáltatónak be kell tartania – kezdték válaszukat. – Egy előre bejelentett csoportos leépítés során – mivel azt a foglalkoztatási szervek kiemelt figyelemmel kísérik, és időben tudnak reagálni az eseményre – az állásukat vesztő munkavállalók, már a leépítés folyamatában számíthatnak segítségre. Csoportos tájékoztatót kapnak az érintettek az aktuális munkakínálatról, valamint az álláskeresőként való nyilvántartásba vétel lehetőségéről, az igénybe vehető szolgáltatásokról és támogatásokról. Azokat a munkavállalókat sem éri hátrány, akiket a munkáltató nem csoportos létszámcsökkentés keretében épít le, ők ugyanúgy igénybe vehetik a foglalkoztatási szervek segítségét az újra elhelyezkedésben.”

A foglalkoztatási osztályt kell felkeresni

„A munka törvénykönyve egyértelműen meghatározza, hogy amennyiben az elbocsátandók összlétszáma átlépi a törvény által meghatározott, csoportos leépítésre vonatkozó létszámot egy 30 napos időszakon belül, úgy a csoportos leépítés szabályai szerint kell a munkaadónak eljárnia – folytatódik a kormányhivatali tájékoztató. – Ebben az esetben, csoportos létszámleépítésnél, a törvény szerint a munkáltatónak a döntés meghozataláról a munkavállalókat és a kormányhivatalt, járási hivatalt a felmondás, illetve a jognyilatkozat közlését legalább 30 nappal megelőzően írásban tájékoztatnia kell. Az állásukat elvesztő munkavállalók – amennyiben álláskeresőként való nyilvántartásukat szeretnék kezdeményezni – a lakóhelyük szerinti illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályát kell felkeresniük. Ott igényelhetnek álláskeresési ellátást is, amennyiben a jogszabályi feltételeknek megfelelnek. Ezen felül ott tájékozódhatnak az aktuális állásajánlatokról, támogatási és szolgáltatási lehetőségekről.”

Nem a Prettl az első, aki viszonylag rövid idő alatt bezárja szekszárdi üzemét, s más telephelyre költözik. Tizenöt évvel ezelőtt, 2009-ben gazdaságossági okokra hivatkozva szüntette be itteni tevékenységét a belga tulajdonú Van de Velde Kft., amely minőségi fehérneműk gyártásával foglalkozott.