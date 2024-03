A fiatalabb korosztályok – nem meglepő módon – a felnőtteknél jobban ki vannak téve a fogyasztásra ösztönző csábításoknak: sokat költenek szórakozásra, menő cuccokra, vagy éppen arra, ami megtetszik nekik. A felső tagozatos tanulók emellett számos tekintetben elmaradnak a felnőttektől és a középiskolásoktól a pénz tudatos használatát illetően, így gyakrabban kell kölcsönkérniük, vagy nem tudják megmondani, mire is ment el a pénzük.

Öt fiatalt megkérdeztünk, van-e zsebpénzük, és azt mire fordítják – A legtöbben jogosítványra gyűjtenek

Mándics Márk 15 éves diák a szüleitől, rokonoktól kap zsebpénzt. Például tervezi, hogy húsvét hétfőn locsolni megy, és némi zsebpénzre is számít. Ruhára, divatosabb cuccokra spórol. Nagy Gergő 17 éves diák jól tanul, ezért havi 59 ezer forint az ösztöndíja. Nyáron eljár dolgozni, ő autóra gyűjt. Bati Nikolett 17 éves diák már az ösztöndíjából és az árvaellátásból összegyűjtött annyi pénzt, hogy meg tudta belőle szerezni a jogosítványát. Most autóra gyűjt. Simonics Rebeka 17 éves diák zsebpénzt a szüleitől kap, de nyáron dolgozik. A pénzét félreteszi, jogosítványra gyűjt. A 18 éves Antal Gergő minden lehetőséggel él, kap zsebpénzt a szüleitől, jó az ösztöndíja, és nyáron dolgozik. Van már jogsija, autója is, szeret utazni, arra spórol.