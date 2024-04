Pedig vagy negyvenen sorakoztak előtte – osztotta meg szerkesztőségünkkel örömét egy régi olvasónk. Nem egy fagylaltárusnál vagy lángososnál pörgött ilyen rapid módon a kiszolgálás, hanem az adóhivatal ügyfélszolgálatán.

Mindez április tizenötödikén történt, aznap volt a gépjárműadó befizetésének határideje. Sokan voltak, ám a hivatal állta a rohamot. Kevesen dicsérik a NAV-ot, pedig az ott dolgozóknak is szükségük van pozitív visszacsatolásra. Ezért is tartotta fontosnak olvasónk, hogy betelefonáljon. Köszönet jár a hivatalnak és neki is!