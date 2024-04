A külügyi tárcavezető a városban rendezett lakossági fórumon sérelmezte, hogy napjainkban az Európa Unión belül a legfontosabb kérdésekben is ideológiai alapú, átpolitizált vita zajlik, az energiaellátás ügyében is, noha ezen a téren végképp a racionális, fizikai szempontoknak kellene dominálniuk.

Közölte, hogy hazánk sem kőolaj-, sem földgázmezőkkel nem rendelkezik, ahogyan tengerparttal sem, ekképp pedig az energiatermelés nagy mennyiségben, olcsón, megbízhatóan, biztonságosan és a fenntarthatósági szempontokat figyelembevéve kizárólag atomerőművekkel megoldható.

– Ez olyan egyszerű, mint az egyszeregy. Csak mivel az atomerőmű építése, működtetése igen bonyolult dolog, ezért könnyen építhető fel köré olyan buborék, ami elriasztja az embereket – fogalmazott. Ennek kapcsán pedig kifejtette, hogy Paksnak a reaktorok csaknem ötven éve a szerves részét képezik, és a helyiek pontosan tudják, hogy ezek jól és biztonságosan üzemelnek.

Az erőmű bővítéséről szólva a külügyminiszter azt mondta, hogy az orosz féllel technológiai és finanszírozási szempontból is kifejezetten előnyös szerződést kötöttek, a munka pedig jól halad, fontos mérföldköveket értek el az utóbbi időben, így a következő évtized elején meg is kezdhetik majd az új blokkok a termelést, és ezáltal hazánk függetleníteni tudja majd magát a nemzetközi energiapiacok viszontagságaitól.

Tudatta, hogy Pakson ezzel párhuzamosan olyan infrastrukturális és közösségi fejlesztéseket hajtanak végre, amelyek nyomán a város egyértelműen előrelépésként élheti majd meg az erőműbővítést. Sok új munkahely jön majd létre, így útépítések, újfelújítások, vasúti fejlesztések, közösségi beruházások is lesznek egyebek mellett.

– Nekünk az atomerőmű-építés során a kiszámíthatóság és a stabilitás nagyon fontos a helyiek részéről. Tehát ha ugyanezzel a polgármesterrel, ugyanezzel a városvezető koalícióval tudnánk tovább dolgozni, az nagyon sokat segítene – emelte ki.

Szijjártó Péter a paksi bővítés nemzetközi jellegére is kitért, emlékeztetve rá, hogy az orosz fővállalkozó mellett amerikai, német, francia, svájci és osztrák cégek is dolgoznak a projekten. A miniszter rámutatott, hogy a nukleáris fűtőanyag ellátásában eddig nem volt zavar tapasztalható, így nincs is napirenden a beszállító cseréje.