A közepes-gyenge repce,- majd akácszezon után nagyon várták a méhészek vármegyénkben is a hársszezont. Nagyernyei Attila szedresi méhész elmondta, nem minden fajta hárs jó mézelő. A városokban jellemzően a kis levelű hárs virágzik, az erdőkben, külterületeken a nagy levelű, de emellett az ezüst és az orvosi hárs is népszerű. A méhek viszont leginkább a nagy levelűt és az ezüst hársot kedvelik.

Nagy munkában vannak a méhészek, elkezdődött a hárs szezonja és hamarosan virágzik a napraforgó is. Illusztráció: Getty Images.

Az akác gyenge-közepesre sikerült

Több Tolna vármegyei méhész is elmondta, sajnos akácmézet idén csak keveset tudtak pörgetni, de többen a méhek által összehordott mézet bent is hagyták a kaptárakban. Nagyon bíztak a jó szezonban, de az még gyengére sem sikerült, a sok eső, köd elvitte a virágokat a fákról.

A hárs miatt a legtöbb méhész nem vándorol a méhcsaládokkal, mert olyan környezetben vannak a kaptárak, hogy hársból is van a közelükben. Tíz nap múlva a napraforgó is virágzik majd, szerencsére ebből is bőven a vármegyében.

Tolnában megfázott az akác

Nagyernyei Attila, a megyei szervezet korábbi elnöke elmondta, az ország déli felében, így Tolnában is, nagyon gyenge lett az akácból nyert termés, de néhányan vállalták, hogy az északi vármegyéket is „meglátogatják” és nagy meglepetés érte őket. Nógrádban például kifejezetten jól sikerült az akácból nyert méz is. Bár a jelentős költségek – autópályadíj, üzemanyagár, a munkások bére – miatt a közel nyolcszáz méhészből mindössze öten vállalták a vándorlást a méheikkel.

A hársért elmennek a Zselici erdőkbe is

Most pedig a hársra kell koncentrálni, mondta a méhész. Tolnából néhányan a Zselicbe szoktak vándorolni évről évre. Idén nem tudja, hogy ez hogyan sikerül, ugyanis annyi eső esett azon a környéken, hogy az erdei utak nagyon feláztak, nem biztos, hogy közlekedni lehet rajtuk.

Egyébként egy magánterületen szoktak sátrat verni, a tulajdonossal egyeztetve, az állami erdőkben ugyanis még kaptárpénzt is kérnek.

A hárs idén szépen virágzik, ez a növény szereti a párás, meleg időt. Ha az időjárás nem szól közbe, akkor akár tíz napig is kitarthat a szezon. Ezt követően pedig virágzik a napraforgó.