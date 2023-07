Július első két hete szélsőségesen alakult, hiszen kimagaslóan sok jégveszélyes zivatar, szupercella alakult ki hazánkban. Az adott időszakban a több napig tartó hőséget, forróságot a frontokkal érkező heves zivatarok is csak pár fokkal mérsékelték. Az időszak időjárására jellemzően több napon is kialakultak jégveszélyes zivatarok, ennek következtében a talajgenerátorokat 7 napon is bekapcsolták.

Tolna vármegyében 19 órát kellett üzemeltetni ezeket az említett két hét alatt. Az adott időszakban a Dél-Dunántúlon többfelé alakultak ki zivatarok, szupercellák, zivatarláncok, melyeket néhol felhőszakadás, viharos széllökés kísért. Július 10-én, 12-én és 13-án a szupercellás zivatarokat több helyen nagyobb mennyiségű jég és viharos erejű szél kísérte.

Július 10-én egy gyenge hidegfront érte el hazánkat, Székesfehérváron szupercellás zivatar is kialakult, mely dió nagyságú jéggel és 70-80 kilométeres széllökéssel érkezett. Július 12-én egy újabb hidegfront ért el minket, melyet heves zivatarok, többfelé szupercellás zivatarok kísértek Franciaországtól egészen Romániáig. július 13-án Tengelic mellett haladt el egy szupercella, amiből nagyobb méretű jég hullott. Ugyanezen a napon Zala és Somogy vármegyét is érintette egy, amelyet dió nagyságnyi jég kísért. A Balatontól délre haladó vihar rövid idő alatt elérte a Duna vonalát, mely látványos peremfelhővel érkezett meg, melyet jégeső is kísért.

A másik szupercella Baranya vármegye déli részét érte el, itt nagyobb szemű jég is hullott. Ez a szupercella része volt az 1200 kilométeren át haladó viharnak, mely határainkon túl súlyos károkat eredményezett.

Ebben az időszakban Európa teljes területén kimagasló volt a zivatartevékenység, nagyon sok jégbejelentés, kár is keletkezett. A július 3. és 16. között Európában 1389 kárt okozó nagyméretű jégbejelentést rögzítettek az Európai szélsőséges időjárási események adatbázisában.

Nagyobb mennyiségű jég hullott és okozott károkat Olaszországban, Bulgáriában és Koszovóban , illetve Spanyolországban és Franciaországban. A legsúlyosabb károk július 13-án keletkeztek Horvátországban és Szlovéniában.