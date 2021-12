Egy 59 éves férfit ütött el a teherautó, egyelőre nem tudni, hogyan is történt pontosan. Találgatunk, lehet, hogy megbotlott, vagy csak figyelmetlen volt, tette hozzá a polgármester, aki azt is elmondta, többször is átnézték az önkormányzat épületén lévő, a balesetet rögzítő kamera felvételét. Pontosabban sok minden nem látszik, mert a teherautó takarta a balesetet szenvedett férfit. Az elhunytról annyit tudni, hogy hivatásos sofőr volt, nagyon jó kedélyű, sokan szerették, tisztelték. Felnőtt gyermekei vannak, az egyik fiával élt egy háztartásban. A helyi polgárőrök értek először a helyszínre, majd a rendőrök. Az egész falut megviselte a halála.