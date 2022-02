Ha azonban a fegyver 7,5 joule vagy annál nagyobb csőtorkollati energiájú, akkor a megszerzése és a tartása is engedélyhez kötött. Az ilyen fegyvert már megvásárolni is csak a rendőrség által kiadott engedély birtokában szabad, különben a vevő és az eladó is elköveti a lőfegyverrel visszaélés bűntettét.