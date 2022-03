Az ügyben a Dombóvári Rendőrkapitányság munkatársai széleskörű nyomozásba kezdtek, amelynek gyorsan meg is lett az eredménye. Megállapították, hogy az elkövető egy 31 éves döbröközi férfi, aki a lopott bankkártyával több esetben vásárolt is. Azután is próbálkozott még, miután a feljelentő azt letiltatta, de nem járt sikerrel. A lebukást szerette volna elkerülni, ezért a lopott autóval Németországba távozott. Emiatt nemzetközi körözést adtak ki ellene, amit megtudott, ezért visszatért Magyarországra. Elfogására döbröközi tartózkodási helyén került sor, ahol a rendőrök az egyik szobában lévő ágy alatt találtak rá.