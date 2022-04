Egy 50 éves hőgyészi férfi tett bejelentést 2021. novemberében, hogy egyik éjjel elvitték a háza elől a Renault típusú autóját, ami nem volt bezárva és az indító kulcs is benne volt. A nyomozók a helyszínre mentek, ahol a bejelentő közölte velük, hogy a fiával a járművet időközben megtalálták Csibrák és Kurd között. Nem ült benne senki, nem tűnt el belőle semmi, viszont üzemképtelen volt, ezért hazavontatták. Az is kiderült időközben, hogy a kocsit egy 17 éves hőgyészi és egy 15 éves kapospulai fiú vitte el – olvasható a police.hu rendőrségi portálon.



A rendőrök az idősebb lakcímén megtalálták mindkettőjüket. Előállították őket a Tamási Rendőrkapitányságra, majd jármű önkényes elvétele bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki mindkettőjüket. A fiúk beismerték tettüket és részletes vallomást tettek. Elmondták, hogy nem loptak el semmit az autóból, csak kocsikázni akartak, de az lerobbant, ezért az út mellett hagyták.

Az autó lerobbant, ezért az út mellett hagyták a fiatalok (Forrás: TMRFK)

Néhány nap múlva egy hőgyészi nő tett bejelentést, hogy a testvére Volkswagenjét valaki el akarta vinni. Az autó a háza előtt állt, nem volt bezárva és a kulcs is benne volt. Az elkövető nem jutott vele messzire, mert nekiment az előtte parkoló Citroennek, azt körülbelül 10 méteren keresztül maga előtt tolta, majd elakadt. Minkét járműben jelentős kár keletkezett, az elkövető elmenekült.



A nyomozók gyorsan kiderítették, hogy a fiatalabb fiúnak ehhez az ügyhöz is köze van, mivel ő akarta elkötni a kocsit. Gyanúsítottként hallgatták ki ebben az ügyben is jármű önkényes elvétele bűntett és rongálás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. Mindegyik bűncselekmény elkövetését beismerte és vallomást tett.



Az esetek körülményeinek vizsgálatát a tamási rendőrök befejezték, a keletkezett iratokat vádemelési javaslattal megküldték az illetékes ügyészségnek.