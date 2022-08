Augusztus 20-án, szombaton a kora délutáni órákban a Szekszárdi Rendőrkapitányság kérte a segítségünket egy Szekszárd környékén eltűnt, vélhetően szuicid hajlamú férfi keresésében – tájékoztatott Badacsonyi László, a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület elnöke.

A felkérést követően fél órán belül hét fővel, technikai eszközeikkel és három személykövető kutyával indultak a megadott helyszínre. – Megérkezésünkkor már folyt a keresés, így az adatfelvételt és szagminta rögzítést követően indítottuk az első kutyánkat. A négylábú egyértelmű munkával mutatta meg a keresési irányt, és egy aljnövényzettel erősen benőtt, szinte áthatolhatatlan sűrűségű erdőrészhez vezetett minket.

Ezt követően egy kontroll kutya indítása mellett döntöttünk, és ez az eb szintén ugyan arra a pontra vezette a kereső csapatot. Érdekes volt látni, hogy mind a kettő kutya magas orrtartással jelzi az irányt, de behatolni nem tud a növényzet miatt. Mivel nagyon meleg volt, így a kutyákat pihenőre vittük. Gyakorlatilag velük lehetetlen volt ezen a részen közlekedni, ezért a személyi állomány kezdte meg a terület átvizsgálását.

Sajnos lassan lehetett haladni, mivel sok helyen csak négykézláb lehetett közlekedni. Amint hűlt az idő, a harmadik kutyánkat is elindítottuk, és ez az állat is pontosan ugyanoda vezetett minket, ahová az első kettő, és ő is magas orrtartással jelezte számunkra, hogy jó helyen vagyunk, így nem volt kérdés számunkra, hogy a keresett személynek ott kell lennie. Csapatunk két járőrrel kiegészülve folytatta a terület átvizsgálását, melynek eredményeként az esti órákban megtaláltuk a keresett ember holttestét - tájékoztatott Badacsonyi László.

Szekszárdi kutató-mentők (Beküldött kép)

Augusztus 19-én este a Paksi Vízirendészeti Rendőrőrs kérte az egyesület segítségét egy eltűnt férfi felkutatására. – A jelzést követően ötven percen belül öten technikai eszközeinkkel indultunk Uszód térségébe a megadott helyszínre. Megérkezésünket követően kaptuk a pontos információt, hogy a férfinek előző este veszhetett nyoma, így sajnos nem túl sok esélyt láttunk a sikerre.

Abban a térségben igen erős a Duna sodrása, de természetesen a legjobb tudásunk szerint megkezdtük a meder átvizsgálását szonár segítségével. A több órán át tartó keresés azonban nem vezetett eredményre – mondta el Badacsonyi László, aki lapunkat arról tájékoztatta, a legtöbb esetben a hatóságok kérik a segítségüket eltűnt személyek felkutatására. A szekszárdi egyesület jelenleg tizenhat fővel működik.