Koordinátori és vezetőségi értekezletet tartott a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége a napokban Dunaföldváron. A rendezvényen részt vett dr. Túrós András az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) elnöke, Szabó Csaba, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője, dr. Nagy-Juhák István, az Országos Polgárőr Szövetség hivatalvezetője és Zsikó Zoltán a Tolna Megyei Közgyűlés alelnöke.

A tanácskozást Széles János a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége elnöke nyitotta meg, aki köszöntötte a résztvevőket, majd röviden beszélt az elmúlt időszakról és kitért a következő év feladataira. Felhívta a figyelmet azokra a gondokra, nehézségekre, amelyek előttünk állnak.

Az OPSZ elnöke dr. Túrós András az országos feladatok tükrében értékelte az évet. Hangsúlyozta, hogy az idei évtől a polgárőrök a mindennapi feladataik mellett már a határvédelemben is részt vettek. Beszélt a partnerségről is, mely során hangsúlyozta, hogy ma a polgárőrség a legmegbízhatóbb partnere a rendőrségnek.

Zsikó Zoltán, a Tolna Megyei Közgyűlés alelnöke köszönetét fejezte ki a polgárőröknek, hogy a Covid idején is segítséget nyújtottak az embereknek, és azért is, mert a határvédelemben is szerepet vállalnak. Elmondta, hogy minden település vezetése fontosnak tartja és támogatja a polgárőrség működését.

Szabó Csaba főkapitány beszédében megköszönte a polgárőrök munkáját és a rendőrséggel való példaértékű együttműködést. Kiemelte, hogy a közös szolgálatok a mindennapokban sokat jelentenek a rendőröknek, a polgárőröknek és az állampolgároknak egyaránt.

Az értekezleten több megyei polgárőr egyesület képviselője is felszólalt. A nap végén kötetlen beszélgetés keretében vitatták meg a 2022-es évben elvégzett feladatokat.