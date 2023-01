Az eladó mindent megtett, hogy tevékenységét legálisnak tüntesse fel, többek között regisztrált a szükséges rendszerekbe. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) kéri, senki ne utaljon előre az alábbi számlaszámra: 10700103-73965596-

Mint azt a Nébih honlapján írták: friss egyéni vállalkozói nyilvántartási számmal és EUTR-regisztrációval is rendelkezett az a csaló, aki több telefonszámon (70/289-9393, 70/594-7735, 20/569-6729) is intézte a megrendeléseket. A megbízható eladó látszatát keltve mindent megtett azért, hogy még a körültekintő vásárlók se fogjanak gyanút, például a megrendeléseket írásban kérte, amire hivatalosan válaszolt.

Az érdeklődőknek számos esetben emlegette a nála végzett Nébih-ellenőrzéseket, valamint gondot fordított arra is, hogy a hirdetéseiben és a pecsétjében feltűnően jelenjen meg az EUTR technikai azonosító szám. A megrendeléseket követően valós számlázóprogrammal kiállított díjbekérőt, és számlákat küldött – közölte a Nébih.

Egy felkészült vásárlónak több gyanús részlet – túl alacsony ár, a fatelepként bejelölt hely egy irodaház volt, előreutalás sürgetése – is feltűnt a hirdetések és az eladóval folytatott levélváltás szövegében. Ezen észrevételeivel kereste meg a Nébihet. A hatóság a bejelentés alapján telefonos próbavásárlást indított, amely során az ellenőrzött nem tudta minden kérdésben igazolni magát, így a hatóság írásban is eljárást indított.

A hirdetővel szemben további információ is érkezett, melyek alátámasztották, hogy a megrendelt áru végül sosem érkezett meg a vásárlókhoz. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal törölte az érintettet a hatósági nyilvántartásokból, az általa használt telefonszámokat pedig közzétette a feketelistán. A listán több Bács-Kiskun megyei település neve is olvasható, illetve a telefonszámok mellett, a weboldalakon található EUTR technikai azonosító számokat is közzétették.