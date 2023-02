Egy hosszúhetényi férfi tett feljelentést 2022. május 18-án ismeretlen tettes ellen, aki telefonon kínált neki eladásra gázolajat a piaci árnál olcsóbban. A férfi benzinkutasnak adta ki magát és kétezer liter üzemanyagot kínált fel ötszázhatvanezer forintért. A megbeszéltek szerint sértett megjelent Bátaszéken, ahol egy fiatalembernek átadta a pénzt, de azután hiába várt, nem kapta meg az árut és az eladó is elérhetetlenné vált.

Az ügyben eljáró szekszárdi nyomozóknak a beszerzett bizonyítékok alapján egy mohácsi család férfi tagjai váltak gyanússá. A nyomozás során a detektívek további sértetteket kutattak fel, közülük egy szintén Bátaszéken, míg másik két károsult Kaposváron adott át különböző összegeket a „kutas” megbízásából érkező fiúnak. Egy esetben meghiúsult az üzlet, mert a találkozóra már úton lévő gyanúsítottat meglepte a leendő vásárló azzal, hogy a pénz átadása előtt látni szerette volna az árut. Így az eladó „önként elállt” az üzlettől.

A mohácsi címen tartott kutatást követően az apát és fiát is előállították, majd gyanúsítottként hallgatták ki, mely során mindketten beismerő vallomást tettek. A nyomozás során kiderült, hogy volt egy szintén mohácsi társuk. A 42 éves apa volt az ötletgazda, ő kereste meg a lehetséges vásárlókat. Főleg mezőgazdasággal, fuvarozással foglalkozó embereket hívott fel, napjában akár több tucatot is. Az üzleteket különböző telefonszámokról bonyolította. A 20 éves fiú volt az, aki személyesen ment el a vételárért, amiből ő is kapott kisebb-nagyobb összegeket. A harmadik – szintén mohácsi – 34 éves férfi ugyancsak átvevőként segített be. A csaló társaság közel másfélmillió forinttal károsította meg az átvert vásárlókat, míg egy négyszázötvener forint értékű üzlet nem jött létre, az csak kísérlet maradt.

A 42 éves gyanúsítottat a bíróság korábban letartóztatta, ő jelenleg bűnügyi felügyelet alatt áll.

A nyomozást a Szekszárdi Rendőrkapitányságon befejezték és az iratokat a napokban vádemelési javaslattal az illetékes ügyészségnek küldték meg.