Ezen társadalmi szervezetek az alapszabályukban rögzítik a tevékenységük célját, amelyek értelmében a székhelyük szerinti településen működnek közre a tűzmegelőzési, a tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátásában.

A Tamási Önkéntes Tűzoltó Egyesület aktív tagjai is önként, szabadidejükben végzik feladataikat. A szaktevékenység ellátása mellett részt vesznek a helyi-, illetve tűzoltó hagyományok ápolásában, nagy hangsúlyt fektetnek a közösség összekovácsolására, és gondoskodnak az utánpótlás-nevelésről is. Tamási önkéntes tűzoltói a 2022-es évben 20 alkalommal vonultak káresetekhez ezzel is segítve a helyi lakosságot sújtotta károk felszámolását.

A viharkárok felszámolásában is részt vettek (Fotó: TÖTE)

Az egyesület beavatkozó állománya legutóbb az elmúlt hétvégi, viharos szél okozta műszaki mentések alkalmával dolgozott Tamási lakosságának biztonságáért – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.