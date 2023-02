Mint azt írták, a pályázatra ezúttal is tudományos igényű munkákat várnak. A pályázónak a hétköznapi tapasztalatok vagy a technikai vívmányok ismerete, esetleg a legújabb elméletek alkalmazása alapján kell kidolgoznia a választott témáját. A pályaművek fontos része az elméleti okfejtés, amely azt mutatja be, hogy az új vagy újító gondolatok miként hasznosulhatnak a katasztrófavédelem mindennapi működésében. Előny, ha a pályázó a saját innovációit is beépíti a tűzmegelőzés, tűzoltás, műszaki mentés vagy tűzvizsgálat témakörében megírt dolgozatába.

A harminc oldalas dolgozatokat szakértő zsűri bírálja el, a díjakat előreláthatóan június 16-án adják át a katasztrófavédelem székházában.

Dr. Balogh Imre, az egykori Nehézipari Minisztérium néhai főosztályvezetője elkötelezett pártolója volt a tűzvédelmi szakterületnek. A róla elnevezett díj megalapítását özvegye kezdeményezte. A 2000-ben létrejött megállapodás értelmében a pályázat keretei között kapja meg a felajánlott díjat és az ahhoz tartozó aranygyűrűt az arra leginkább érdemesnek ítélt szakember.

A pályázati felhívás a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján érhető el, vagy ide kattintva töltheti le!