A vádirat szerint 2022. augusztus 19-én kora este a vádlottak egy Tolna vármegyei községben az utcán észrevették ismerősüket, egy 30 éves férfit, akivel aznap korábban elszámolási vitájuk volt. E vitából adódóan a két idősebb vádlott a kerékpárjaikat letéve a sértetthez siettek, és őt azonnal ütni kezdték. Együtt összesen legalább öt alkalommal ütötték meg ököllel a sértett fejét, amitől ő a földre esett. A földre került sértettet a fején és a hátán is többször megütötték, illetve meg is rúgták. A fiatalkorú vádlott akkor érkezett a helyszínre, amikor a sértett már a földön feküdt, akibe ekkor mintegy öt alkalommal ő is belerúgott.

Képünk illusztráció (Fotó: Shutterstock)

A bántalmazásnak az vetett véget, hogy egy, a közelben lakó férfi odament és elvezette onnan a vádlottakat. A történteket az utcán többen is látták, bennük a vádlottak kihívó és erőszakos magatartása riadalmat és megbotránkozást keltett.

A sértett a bántalmazás következtében ténylegesen nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, azonban az ütések irányára és erejére, valamint a sérülések elhelyezkedésére is figyelemmel a bántalmazás alkalmas volt súlyosabb, főként töréses sérülések okozására, amelyek elmaradása kizárólag a véletlenen múlt.

A vádlottak a bűncselekményeket szándékegységben, társtettesekként követték el. Közülük a 19 éves fiatal felnőtt vádlott büntetlen előéletű, a fiatalkorú vádlottat pedig 2021. évben a bíróság garázdaság vétsége miatt próbára bocsátotta. A legidősebb vádlott két alkalommal is állt már bíróság előtt: 2019 áprilisában garázdaság vétsége miatt pénzbüntetésre ítélték, majd 2019 júniusában felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette és súlyos testi sértés bűntette miatt felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a Tamási Járásbíróság.

Velük szemben a járási ügyészség halmazati büntetés kiszabását indítványozza. A legidősebb vádlott esetében börtönben végrehajtandó szabadságvesztés büntetés kiszabását és a közügyek gyakorlásától eltiltását, a 19 éves fiatal felnőtt vádlott esetében végrehajtásában felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását, míg a fiatalkorú vádlott esetében közérdekű munka büntetés kiszabását szorgalmazza az ügyészség a Tamási Járásbíróságnál – tájékoztatta hírportálunkat dr. Kiss Yvette, a Tolna Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője.