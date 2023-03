Klubecz Istvánné polgármester hozzátette, hogy az elmúlt öt hónapban három komolyabb tűzeset történt Nagyszékelyben. Tavaly októberben kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy ház Nagyszékelyben. Januárban pedig egy melléképület gyullad ki a településen, a családi ház is lángra kapott. Kismalacok, anyadisznó is odaveszett a tűzben. Az elektromos tűzesetek kapcsán már felvették a kapcsolatot a szolgáltatóval is, valamint bíznak abban, hogy hamarosan vége szakad a szerencsétlenség-sorozatnak – nyilatkozta a polgármester.