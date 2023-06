Az elsődleges adatok alapján, szombat este hét óra körül egy 17 éves mucsi fiú közlekedett Kisvejke irányából Závod irányába egy kipróbálásra kölcsönkért motorkerékpárral és 14 éves utasával. Haladása során ismeretlen okból, ismeretlen helyen - feltehetően a 6537-es számú mellékúton - elesett. Az esést követően a mindketten elhagyták a helyszínt.

A balesetről utólag, 22 óra 40 perckor tettek bejelentést. Az esés során a sofőr és utasa is könnyebben megsérült. Mint kiderül, a fiatalember nem rendelkezik vezetői engedéllyel, esetében a szonda is pozitív értéket jelzett és korábban volt már eltiltva a vezetéstől. Ellene büntető és szabálysértési eljárás is indul.