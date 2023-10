A megjelenteket dr. Balázs Gábor, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója köszöntötte, majd Bán Attila tűzoltósági főfelügyelője vette át a szót, aki a lakossági napelem rendszerekkel és az elektromos hajtású járművekkel kapcsolatos információkra koncentrálva állította össze a napirendi pontokat.

Az E.ON három szakembere, Nyul Zoltán, Sabján Gábor és Teiml László a napelem-parkokkal kapcsolatos tudnivalókról beszélt, hogy egy esetleges tűzeset során hatékony taktikát választva avatkozhassanak be a tűzoltók. A folytatásban Beregszászi Ferenc és Pajlin Péter, a Dräger Safety Hungaria Kft. képviseletében technikai innovációról számoltak be, és a szabadkezes hőkamera használati előnyeit mutatták be a tűzoltóknak.

A Hesztia Kft.-től érkező dr. Pimper László martonvásári önkéntes tűzoltóként a Murer oltólándzsa gyakorlati alkalmazásáról tartott előadást, amelyet az elmúlt időszakban két alkalommal élesben is használt egy-egy elektromos gépjárműtűznél. Zárásként a szolgálatban lévő szekszárdi hivatásos tűzoltóknak is alkalma nyílt kipróbálni egy roncson, hogyan működik az eszköz, amely vízzel árasztja el az elektromos járművek akkumulátorát.