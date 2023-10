A rendőrség munkatársai a balesetveszélyes helyzeteket előidéző manőverek, az illegális gyorsulási versenyek megelőzése, valamint az ittas és bódult sofőrök forgalomból történő kiszűrése érdekében folyamatosan ellenőrzik a közlekedőket az országban.

Szeptember utolsó hétvégéjére a közösségi médiában szerveződött csoport „Szezon záró Illegal Night” néven illegális gyorsulási verseny megrendezésére. Az eseményt a tolnai vármegyeszékhely egyik nagyáruházának parkolójában akarták megtartani. A szerveződő programról a rendőrök is tudomást szereztek.

A Szekszárdi Rendőrkapitányság egyenruhásai emiatt a vármegyei forgalom ellenőrzők közreműködésével az illegálisan meghirdetett rendezvény helyszínére vezető utakon összehangolt ellenőrzést szerveztek drón bevonásával. A nagy létszámú rendőri jelenlétnek gyorsan híre ment a közösségi médiában és Szekszárdon is. A rendezvényre igyekvők feltehetően emiatt meggondolták magukat, s már nem akartak az illegálisan szervezett eseményen részt venni.

Az este folyamán a rendőrök az autók kipufogórendszerét és a járművek ablakaira felhelyezett fóliák fényáteresztő képességét is bemérték a közlekedési hatóság hiteles műszereivel. Az egyenruhások több tucat autóst ellenőriztek, akik közül négyet kisebb jogsértések elkövetése miatt figyelmeztettek. Három sofőr helyszíni bírságot kapott. Egy járművezetővel és az ellenőrzött kocsi tulajdonosával szemben a jármű átalakítása és műszaki állapota miatt feljelentést tettek. A jármű forgalomból történő kivonására is intézkedtek, mert a közúti közlekedésre alkalmatlan volt.

Egy autó és utasai ellenőrzése során három fiatalnál kábítószergyanús anyagot találtak a rendőrök. Mindannyiuknál kábítószer gyorstesztet végeztek, mely THC-re pozitív lett. A három férfival szemben kábítószerrel visszaélés vétség miatt büntető feljelentést tettek. A sofőrnek ezen felül bódult állapotban elkövetett járművezetés vétség miatt is felelnie kell majd. A Tolna vármegyei rendőrök a jövőben is folyamatosan ellenőrizni fogják a járműveket és vezetőiket, valamint indokolt esetben utasaikat is azért, hogy minél kevesebb balesetveszélyes helyzet alakuljon ki a vármegye útjain.