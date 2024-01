Évről évre ugrásszerűen nő az online térben bonyolódó adásvételek száma. A karácsonyi vásárlási kedvet meglovagolva, a világszerte ismert „Black Friday” napoktól kezdve, a virtuális platformok szinte egymást is túllicitálva csábítják vásárlásra a vevőket.

Magyarország földrajzi helyzetéből adódóan a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Közép-Kelet Európa legnagyobb gyűjtő-elosztó központja lett, és egész Európát tekintve is az egyik legforgalmasabb csomópontja az e-kereskedelmi áruk szállításának, vámkezelésének. A NAV Repülőtéri Igazgatósága 2021. július 1-je óta mintegy 133 millió, interneten rendelt küldeményt vámkezelt. A tavalyi forgalom 2022-es adatokhoz képest több mint a duplájára nőtt, azaz 2023-ban 81 millió csomag érkezett repülőn Budapestre.

Az egyre erősödő forgalomhoz alkalmazkodva a NAV hatósági eszközökkel, a kockázatokat feltáró és elemző rendszerekkel, a felderítést támogató technikai eszközökkel és kábítószer-kereső szolgálati kutyákkal szűri ki a több milliós küldeménytömegből a jogszabálysértő árukat.

A vámhatóság ellenőrzéseinek legfőbb célja, hogy megakadályozza az állampolgárok egészségét, testi épségét veszélyeztető, illetve tiltó- és korlátozó rendelkezések hatálya alá tartozó áruk továbbjutását. Ilyenek például a fegyverek, a kábítószerek, az új típusú dizájnerdrogok, a Magyarországon nem engedélyezett gyógyszerek, illetve a szellemi tulajdonjogot sértő termékek. A NAV hazánk és az Európai Unió pénzügyi érdekeit is védi azzal, hogy vizsgálja a megrendelt áruk értékét, valamint azt, hogy a feladó a vásárláskor megadott, valós összeget szerepelteti-e nyilatkozatában. Bár nem kötelező, de ajánlatos a vásárlási link elmentése, és az online, illetve az áruval érkező számla megőrzése.

Az e-kereskedelmi forgalomban a jogellenes küldemények többsége szellemi tulajdonjogot sért. A NAV 2023-ban 34 ezer 500 hamis terméket szűrt ki. Ezek között voltak népszerű sportmárkák hamisítványai, például Nike-utánzatú cipők és pólók, és slágerterméknek számítanak a táskák, órák, bizsuk, de a gépjárműfelni-kupakok, a telefontartozékok is előkelő helyen szerepelnek a hamis áruk toplistáján. A feltűnően alacsony áron, világmárkákat kínáló weboldalak nagy valószínűséggel hamis termékeket értékesítenek, ezért nem árt körültekintően vásárolni és rendelni.

Többször találnak a pénzügyőrök hamisított gyermekjátékot is, ami leggyakrabban Lego-termékként kerül a boltokba. Ezek nemcsak kockázatosak, mert a jogtulajdonosnak jelentős anyagi kárt okoznak, hanem veszélyesek is azért, mert a gyártáskor nem alkalmazzák azokat a biztonsági követelményeket, amiket az eredeti terméknél. Az ismeretlen alapanyagok gyermekeink életét is veszélyeztethetik. A gyenge utánzatokból letörő, leszakadó műanyag-, fém- és textildarabok lenyelése akár fulladást is okozhat.

A NAV 2023-ban 55 Európai Unión kívülről, azaz harmadik országból érkezett e-kereskedelemi küldeménynél derített fel kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményt, 11 csomagban talált dizájnerdrogokat, 33 esetben pedig illegális gyógyszerek kerültek elő.

Az adóhatóság figyelmeztet: senki ne vásároljon ismeretlen vegyi anyagokat árusító weboldalakon, és gyógyszereket, étrendkiegészítőket mindenki csak EU-s tanúsítvánnyal ellátott felületekről rendeljen.