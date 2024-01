Megható módon búcsúztak kollégái Schellenberger Gábor tűzoltó törzsőrmestertől. Utolsó szolgálatváltását követően a tűzoltóautókkal felsorakoztak a dombóvári laktanya előtt, sorfalat álltak a hivatalos szolgálattól búcsúzó bajtársnak, akit parancsnoka, Dávid Sándor kísért ki az épületből.

A megindító pillanatokról videó is készült, amelyet a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook-oldalán tettek közzé, néhány sor kíséretében.

Mint írták, a Bucsus becenéven ismert Schellenberger Gábor 1998. május 10-én lépett a dombóvári hivatásos tűzoltó-parancsnokság kötelékébe. Kis ideig a „C” csoportban szolgált, majd egészen mostanáig a „B” csoportot erősítette gépjárművezetőként. Szinte mindig az I/5 –ös beosztást töltött be, vagyis az egyes gépjárműfecskendő volánja mögött ült. Csoportja motorja, meghatározó, központi figurája volt. Idén februárban tölti be a 60. életévét, és március 1-én, harminc év szolgálati viszonnyal rendelkezési állományba kerül. Utolsó szolgálata 2024. január 15-én volt, amelyre még egy baleset miatti vonulás is jutott. Az utolsó szolgálatváltáson Szabó Jenő kirendeltségvezető is köszöntötte őt.