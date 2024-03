Fekete ruhában, lehajtott fejjel, a lábait is láthatóan nehezen vonszolva érkezik házuk kapujához a kedden tragikus körülmények között elhunyt Mária édesanyja. Nem nehéz észrevenni, hogy az idős asszony állni is alig bír, olyan erős lelki fájdalmak gyötrik. Egy nap sem telt azóta, hogy megtörtént az egész országot megrázó gyilkosság Tamásiban.

Soha nem fogják feldolgozni Mária szülei

Csak néhány szót tudunk váltani a takaros házikó előtt állva, ahol Mária szülei élnek. Az idős asszony nem küld el, pedig már a szomszédok is szóltak, ne zaklassam, elég neki a baj és az újságírók kérdései. Amikor arra kérem, odajön a kapuhoz, fényképet és videót ugyan nem enged készíteni, de annyit elmond, hogy egész éjjel sírtak a férjével, a meggyilkolt Mária édesapjával.

Majd, hirtelen magától folytatja, talán enyhíteni próbál a lelkén:

Elvette az egészséges, alig 52 éves lányunkat az az állat. Ahogy a lányom nyitotta az ajtót, már szíven is szúrta.

Amint az édesanyja elmondta, Mária holttestét még nem látták, arra talán csütörtökön lesz lehetőségük, ha hazaviszik Szekszárdról Tamásiba. Az idős nő végül annyit mond még, talán soha nem fogják tudni feldolgozni a történteket, majd visszaindul a házba.

Mária egyszer már elmenekült későbbi gyilkosa elől

A kisvárosban mindenki hallott a gyilkosságról, beszélni viszont szinte senki nem akar róla. Aki mégis mond pár szót, már előre közli, hogy a neve sehol sem jelenhet meg. Az sem volt titok Tamásiban, hogy K. Gábor 2020-ban egyszer már kegyetlen módon elbánt Máriával.

Van, aki szerint egy pincébe, mások szerint a házuk padlására zárta be, miután egy székhez kötözte. A helyiek elmondása szerint akkor a közös nagyobbik gyerekükkel együtt a férfi az asszony sírját is megásta a kertben. Senki nem tudja pontosan hogyan, de Mária akkor el tudott menekülni, és azonnal feljelentést tett. K. Gábort ezért börtönbüntetésre ígérték, de már akkor megesküdött arra, hogy ha szabadul, leszámol egykori feleségével.

Félelmetes ember lehetett a tamási gyilkosság elkövetője

K. Gábor nem régen szabadult a fogságból, és ahogy ígérte, be is váltotta szörnyű tettét: egy késsel támadt egykori feleségére. A ház, ahol a tragédia történt, kedden még nem volt megközelíthető, rendőrök helyszíneltek ott. Szerdán viszont már elbontották a kordont. A kertben minden csupa vér, a fűben még most is látszik a terület, ahol a menekülő asszony végül összeesett.

A kisvárosban mindenki hallott a gyilkosságról, beszélni viszont szinte senki nem akar róla (a szerző fotója)

K. Gábor neve hallatán egyként zárnak össze a tamásiak. Senki nem hajlandó róla beszélni, a nevét sem akarják meghallani. Még csak alig 24 óra telt el azóta, hogy a 49 éves férfi egy késsel megölte egykori feleségét, de már most egyértelműen érezni, hogy a helyi kollektív tudat mindent elkövet, hogy kitöröljék őt az emlékeikből.

Egy környékbeli férfi azt mondta portálunknak, évek óta ismerte a támadót, s mindig is tartott tőle, mert hallott a férfi viselt dolgairól. Emellett szerinte K. Gábor másokkal is különösen viselkedett: gyakran volt indulatos, és alapvetően különc embernek ismerték őt.

Mindenkit megrázott a gyilkosság Tamásiban

Kedden és szerdán is több helyivel beszéltem, akik elsírták magukat, amikor a tragédiáról kérdeztem őket. Az elkövető és az áldozat családját is jól ismerték a városban. Mária szülei alig néhány száz méterre élnek a háztól, ahol a brutális gyilkosság történt. Egy idős asszony pedig a könnyeit törölgetve mesélt arról, hogyan emlékezik azokra az évekre, amikor az áldozat még kislány volt. K. Gábor egyébként akár élete végéig börtönben maradhat. Ha ugyanis bebizonyosodik, hogy régóta készült Mária kegyetlen kivégzésére, akkor a minősítők miatt könnyen lehet, hogy tényleges életfogytiglani elzárásra ítéli majd az ügyében döntést hozó bíróság.