Évértékelő értekezletet tartottak a napokban a Tolna Vármegyei Főügyészségen dr. Ibolya Tibor büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes részvételével. Az eseményről sajtóközleményben számoltak be. Mint írják, dr. Kaszás Gabriella Erzsébet megbízott főügyész köszöntője után ismertette a vármegyei ügyészi szervezet működésének tavalyi személyi, dologi és pénzügyi körülményeit. Ezzel összefüggésben leszögezte, hogy a munkavégzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek alapvetően adottak, azonban a gazdasági helyzet okán takarékossági intézkedésekre, valamint a források energiatudatos beosztására volt szükség.

A bűnözésre vonatkozó főbb adatok ismertetése mellett kiemelte, hogy a vármegyében jelentősen nőtt a regisztrált bűncselekmények száma. A váderedményességi mutató továbbra is kiváló, 99,36 százalék, ami meghaladja az országos átlagot. A fiatalkorú bűnelkövetők ügyeiben ráadásul 100 százalékos váderedményesség. A megbízott főügyész az ügyintézési határidőket ugyancsak jónak értékelte. Dr. Bencsik Tamás, megbízott büntetőjogi főügyészhelyettes és Horváthné dr. Völgyi Judit, közjogi főügyészhelyettes külön-külön is értékelték szakáguk munkáját.

A beszámolókat követően dr. Ibolya Tibor büntetőjogi legfőbb ügyész-helyettes leszögezte, hogy a vármegye ügyészségein magas színvonalú munka zajlik, a határidők betartása és az időszerűség is kiváló. A csalások száma nemcsak a vármegyében, de országos szinten is robbanásszerű emelkedést mutat, nagyrészt az internetes csalások elszaporodása miatt. Ezek a bűncselekmények egyre nagyobb sértetti kört érintenek, valamint a kárösszegek is egyre magasabbak. Mindez a nyomozó hatóságok mellett az ügyészi szervezetet is nagyfokú kihívás elé állítja. Emiatt fejleszteni kell az infokommunikációs és a számítástechnikai ismereteket, és még inkább együtt kell működni a nyomozó hatóságokkal.

A vármegye ügyészi szerveinek munkáját értékelve leszögezte, hogy a váderedményességi és a többi mutató is színvonalas és szakszerű munkára utal, amely miatt elismerését fejezte ki. Összegzésként hangsúlyozta, hogy 2024-ben is legfontosabb feladat az ügyészi szervezet biztonságos működtetése és a kiváló szakmai színvonal megtartása. Végül megköszönte az elmúlt esztendő kiegyensúlyozott jogalkalmazói tevékenységét mindkét szakágban.