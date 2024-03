Kábítószer-kereskedelem bűntettében hozott jogerős ítéletet kedden a Pécsi Ítélőtábla, amely helybenhagyta az első fokon eljáró Szekszárdi Törvényszék ítéletét. Hornokné dr. Décsei Katalin sajtószóvivő elmondta, hogy a másodfokú eljárásban a másod-, a harmad-, a negyed- és a tizenegyedrendű vádlottak voltak érintettek.

A másodrendű vádlott egy hálózat legfelsőbb szintjén állt, és legfőbb kereskedőként 2020 szeptembere és 2021 májusa között rendszeresen, havi szinten értékesített 100-100 gramm (összesen 900 gramm) kokaint, illetve egy alkalommal 400 gramm amfetamint a – másodfokú eljárásban nem érintett – elsőrendű vádlottnak, aki a kábítószert tovább értékesítette többek között a negyed- és tizenegyed rendű vádlottaknak. A másodrendű vádlott az így értékesített kábítószerből 16,1 millió forint bevételre tett szert. A tizenegyed rendű vádlott az általa vásárolt kokaint minden esetben saját maga fogyasztotta el, míg a negyed rendű vádlott nem csak saját használatra vásárolt kábítószert (más forrásból is), hanem azzal maga is kereskedett. Vásárlói között tizennyolcadik életévét be nem töltött személy is volt.

A vádlott az amfetamin, az MDMA és a kannabisz értékesítésével legalább 549.500 forint bevételre tett szert

A harmadrendű vádlott egy másik hálózatban szerzett be amfetamint és marihuánát, az amfetamint további kereskedés és saját fogyasztásra is értékesítette, marihuánát csak fogyasztásra. A harmadrendű vádlott legalább 135 gramm amfetamint értékesített, mellyel legalább 283.500 forint bevételre tett szert.

Az első fokon eljárt Szekszárdi Törvényszék a másodrendű vádlottat jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt 10 év fegyházra és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. Kábítószer-kereskedelem bűntette miatt a harmadrendű vádlottat 5 év 6 hónap börtönre és 6 év közügyektől eltiltásra, míg a negyedrendű vádlottat 8 év börtönre és 8 év közügyektől eltiltásra ítélte a bíróság.

A törvényszék a három vádlottal szemben a bűncselekmény elkövetésével szerzett bevétel erejéig vagyonelkobzást is elrendelt

A tizenegyed rendű vádlottat a bíróság kábítószer-birtoklás bűntette miatt 1 év 10 hónap szabadságvesztésre ítélte, melynek végrehajtását 3 év 8 hónap próbaidőre felfüggesztette, és őt előzetes mentesítésben részesítette. Az ítélet ellen bejelentett fellebbezések folytán másodfokon eljárt Pécsi Ítélőtábla a törvényszék ítéletét megalapozottnak találta és azt helybenhagyta. Az ítélet jogerős.