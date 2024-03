Már nem csak álom a tűzoltó-olimpia, a Kurdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület (ÖTE) és a bátaszéki Cikádor Főnix Egyesület ifjúsági fiú csapata a nagy versenyre készül. Hogy miként alakult ki a közös csapat, arról Rumbach Roland, utóbbi szervezet tagja mesélt portálunknak. Elmondta, hogy tavaly márciusban egy verseny után a gyerekek kísérletezésképpen teljesítették a pályát vegyes felállásban, és olyan jó időeredmény sült ki belőle, hogy úgy döntöttek, a jövőben közös csapatokat indítanak. A lányok a bátaszéki egyesület, míg a fiúk a Kurd ÖTE neve alatt versenyeznek. Bátaszéken Storcz Gábor, Kurdon pedig Füzesi-Müller Györgyi vezetésével készülnek.

Júliusban kerül megrendezésre a tűzoltó-olimpia.

Országos második helyükkel lett meg a tűzoltó-olimpia

A fiú csapat tavaly második helyen végzett az országos versenyen, ezzel az eredménnyel lehetőséget kaptak nemzetközi porondon is. Az indulókat a Magyar Tűzoltó Szövetség delegálja, ahol végül megnyílt a kapu, így a vértessomlói fiú és lány csapat mellett ők képviselhetik hazánkat a júliusi tűzoltó-olimpián, az olaszországi Borgo Valsuganaban, ahol a CTIF (Nemzetközi Tűzoltó Szövetség) szabályai szerint versenyeznek.

A feladatok során a tíztagú csapat minden tagja egy számot visel, és előre meghatározott feladataik vannak. Egyrészt egy akadálypályát kell leküzdeniük, a hatvan méter során vizes árkon, gáton, kúszófolyosón és padon is át kell haladniuk, majd pedig két irányban vannak feladatok. A csapat egyik felének puttonyfecskendőből kell öt liter vizet pumpálnia a célhelyre, majd az eszközfelismerő állványnál beazonosítaniuk a különböző tűzoltó szakfelszereléseket. A csapat másik fele ez idő alatt négy tömlőből alapvezetéket szerel, aztán a kötözőállványnál az előírt speciális csomókat kötik meg.

A másik versenyszám a 400 méteres váltófutás, ami alatt többek között létramászás, gátakadály és szerelési feladat is vár a csapatokra. A lényeg, hogy mindezt a lehető legrövidebb idő alatt hajtsák végre. Azonban nemcsak a gyorsaság számít, hanem a precizitás is, hiszen a bírák arra is figyelnek, hogy minél kevesebb hiba legyen a végrehajtás során és természetesen mindvégig néma csendben maradjanak a versenyzők.

A gyerekek motiváltak

Rumbach Roland hozzátette, hogy önmagukhoz mérten a lehető legjobb eredmény elérése a cél. A gyerekek motiváltak, hajtja őket, hogy részt vehetnek egy ilyen rangos eseményen, illetve a 14-15 éves gyerekek közül többen először járnak majd külföldön a kijutásnak köszönhetően. Az egyhetes program során pedig nemcsak gyakorlásra és versenyzésre lesz mód, hanem szabadidős programokra is, és a kulturális bemutatókon egymást jobban megismerhetik a résztvevő nemzetek.

A Magyar Tűzoltó Szövetség a gyerekek utazását és nevezési költségeit állja, de örülnének, ha támogatókat találnának. A vármegye több önkéntes szervezete már jelezte, hogy lehetőségeikhez mérten nyújt anyagi segítséget. A CTIF-versenyeken egységes megjelenést írnak elő a csapatok számára, így nemcsak a versenyzéshez használt egyenruhára, hanem egyforma pólókra, melegítőre is szükség van.

Az olaszországi megmérettetésig a sok-sok edzés mellett a hazai versenysorozat, a Melinda Kupa versenyei várnak még a fiatalokra.