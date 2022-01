Az elnök 2022-ben egy felnőttcsapatot tervez összeállítani a következő CTIF versenyre, mindamellett hogy az ifjúsági korosztályban is indulna. Szeretne pályázni, továbbá szükség lesz a népes táborra is, bízik abban, hogy sok új arccal bővül majd az egyesület. A távolabbi tervekre vonatkozóan is vannak elképzelések, amelyek a jövő nemzedékére vonatkoznak, akik majd hasonló lelkesedéssel igyekeznek átadni azt a tudást, azokat az értékeket, amelyeket egy-egy apró Tolna megyei település egyik rejtett szigetén foghatnak a kezükben Gábor büszkeségei. Egyik fiatalt sem félti, hogy felnőttként majd becsülettel megállják a helyüket, és amennyiben nem is maradnának helyben, de egy-egy távolabbi településen folytatnák majd azt a munkát, amelyet Alsónyéken elsajátítottak, akkor Gábor már úgy érezheti, hogy beérett a munkájuk gyümölcse.